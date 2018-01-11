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Спорт

M’Вила прибыл в Сент-Этьен и намерен разорвать контракт с «Рубином»

11 января 2018, 11:31

Полузащитник казанского клуба обратился в UEFA, чтобы прекратить действие контракта с казанским клубом.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), чтобы разорвать действующий контракт с казанским клубом. В настоящее время игрок находится во Франции и готов подписать соглашение с «Сент-Этьеном», сообщает L’Equipe.

Причиной обращения француза в UEFA является то, что он уже четыре месяца не получает зарплату в «Рубине». По информации издания, «Сент-Этьен» готов подписать контракт с М’Вилой на два с половиной года.

Ранее «Рубин» уже покинул швейцарец Мориц Бауэр – фланговый защитник отправился в команду английской премьер-лиги «Сток Сити». По сообщениям СМИ, сумма его трансфера оценивается в 5 млн фунтов.


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