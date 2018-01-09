Переход Бауэра из «Рубина» в «Сток Сити» оценили примерно в 5 млн фунтов

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня вечером футбольные клубы «Рубин» и «Сток Сити» подтвердили трансфер защитника Морица Бауэра. Об этом одновременно сообщили их микроблоги в Twitter’е.

Таким образом, из российской премьер-лиги швейцарец перебрался в английскую. Контракт игрока рассчитан на четыре с половиной года, саму сделку оценили примерно в 5 млн фунтов.

Мориц Бауэр перешел в «Рубин» летом 2016 года из швейцарского «Грассхоппера». В сезоне-2016/17 он провел 23 матча и отметился 4 передачами, а в текущем сезоне принял участие в 18 поединках в чемпионате и Кубке России. В сентябре 2017 года Бауэр, родившийся в Швейцарии и имеющий ее гражданство, дебютировал в сборной Австрии (его отец австриец). На данный момент он отыграл 4 поединка в составе национальной команды.

Ранее сообщалось об интерес к Бауэру португальской «Бенфики». «Сток Сити» в чемпионате АПЛ занимает с 22 очками 20-е место при 22 участниках после 22 туров, «Рубин» в РФПЛ – 11-е с 23 очками при 16 участниках после 20 туров.

По словам наставника «Рубина» Курбана Бердыева, на Бауэра он рассчитывал, но, как и другим казанским легионерам – Сигурдссону, М’Виле, Сонгу, Лестьенну, Рочине, ему было предложено искать новую команду.

Остаются в команде из столицы Татарстана турок Гекдениз Карадениз, хорват Мийо Цакташ, испанец Сесар Навас и иранец Сердар Азмун, работающие сейчас в составе «Рубина» на сборе в ОАЭ.