Мориц Бауэр перешел из «Рубина» в «Сток Сити»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Защитник «Рубина» швейцарец Мориц Бауэр перешел в английский клуб «Сток Сити». Об этом сообщает аккаунт казанской команды в соцсети «ВКонтакте».

В «Рубин» Бауэр перешел в 2016 году из швейцарского клуба «Грассхоппер», воспитанником которого он и был. В рядах казанцев игрок провел 41 матч и отметился 5 голевыми передачами.

Ранее наставник команды из столицы Татарстана Курбан Бердыев заявил о планах отказаться от услуг дорогостоящих иностранцев. При этом главный тренер «Рубина» именно швейцарца называл тем легионером, который мог бы остаться в его составе.