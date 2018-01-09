Все новости Татарстан Россия

Спорт

Мориц Бауэр перешел из «Рубина» в «Сток Сити»

9 января 2018, 18:34 , Фото: Ильнар Тухбатов

Мориц Бауэр перешел из «Рубина» в «Сток Сити» В рядах казанцев защитник из Швейцарии провел 41 матч и отметился 5 голевыми передачами.
Переход Бауэра из «Рубина» в «Сток Сити» оценили примерно в 5 млн фунтов
Мориц Бауэр попрощался с болельщиками «Рубина»
Защитник «Рубина» Мориц Бауэр вызван в сборную Австрии на матчи с Сербией и Молдовой
Бердыев прокомментировал назначение Шаронова на пост тренера дубля «Рубина»
Главным арбитром встречи «Рубин» – «СКА-Хабаровск» назначен Алексей Сухой

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Защитник «Рубина» швейцарец Мориц Бауэр перешел в английский клуб «Сток Сити». Об этом сообщает аккаунт казанской команды в соцсети «ВКонтакте».

В «Рубин» Бауэр перешел в 2016 году из швейцарского клуба «Грассхоппер», воспитанником которого он и был. В рядах казанцев игрок провел 41 матч и отметился 5 голевыми передачами.

Ранее наставник команды из столицы Татарстана Курбан Бердыев заявил о планах отказаться от услуг дорогостоящих иностранцев. При этом главный тренер «Рубина» именно швейцарца называл тем легионером, который мог бы остаться в его составе.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter