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Минобороны определило место запуска дронов, атаковавших базу Хмеймим

10 января 2018, 06:24

Беспилотники вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб», который контролируют силы умеренной оппозиции.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Минобороны РФ определило место запуска дронов, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Как сообщает газета «Красная звезда», беспилотники вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб», который контролируют силы умеренной оппозиции.

В связи с этим министерство направило письма начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с призывом к Анкаре выполнить «взятые на себя обязательства по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб"».

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим при помощи дронов вечером 6 января. Российским солдатам удалось ее отразить.

Пентагон заявил о доступности атаковавших российские военные объекты беспилотников на открытом рынке. Российское военное ведомство в ответ сообщило о своем недоверии подобным утверждениям.


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