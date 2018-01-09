Все новости Татарстан Россия

Политика

В Кремле прокомментировали атаку боевиков на российскую авиабазу в Сирии

9 января 2018, 12:50

Оставшиеся в Сирии российские солдаты способны отразить эпизодические вылазки боевиков, отметил пресс-секретарь Президента РФ.
Песков назвал объяснимой критику Германии и Австрии относительно новых санкций США против РФ
В Кремле заявили об иррациональности санкций против Пхеньяна
Кремль отреагировал на сообщения о снятии санкций с России
Кремль об отказе участвовать в Римском статуте МУС: «РФ руководствовалась национальными интересами»
Российские олимпийцы посетили военную авиабазу Хмеймим в Сирии

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Российская военная группировка, оставшаяся в Сирии, располагает необходимым потенциалом для отражения эпизодических атак террористов. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку террористов на авиабазу Хмеймим при помощи дронов.

По словам Пескова, было решено вывести российских военных из Сирии именно на том основании, что «больше не планируется крупных наступательных операций».

«При этом все, и в том числе Президент, отдавали отчет, что вылазки террористов, конечно же, в одночасье не остановятся», – цитирует RT представителя Кремля.

Ранее сообщалось, что боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим при помощи дронов. Атака произошла вечером 6 января. Российским солдатам удалось ее отразить.

Минобороны позже заявило, что боевики могут совершить теракты с дронами в любой стране. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter