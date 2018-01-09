В Кремле прокомментировали атаку боевиков на российскую авиабазу в Сирии

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Российская военная группировка, оставшаяся в Сирии, располагает необходимым потенциалом для отражения эпизодических атак террористов. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку террористов на авиабазу Хмеймим при помощи дронов.

По словам Пескова, было решено вывести российских военных из Сирии именно на том основании, что «больше не планируется крупных наступательных операций».

«При этом все, и в том числе Президент, отдавали отчет, что вылазки террористов, конечно же, в одночасье не остановятся», – цитирует RT представителя Кремля.

Ранее сообщалось, что боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим при помощи дронов. Атака произошла вечером 6 января. Российским солдатам удалось ее отразить.

Минобороны позже заявило, что боевики могут совершить теракты с дронами в любой стране.