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Пентагон заявил о незнании подробностей нападения на российские базы в Хмеймиме и Тартусе

9 января 2018, 20:10

Применение беспилотников не принесло террористам особых успехов, заметили в Минобороны США.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Министерство обороны Соединенных Штатов не знает подробностей нападения с помощью беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Об этом заявил представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй, передает РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, возглавляемой США антитеррористической коалиции приходилось сталкиваться с подобной угрозой. Боевики запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»* использовали дроны для разведки и нанесения бомбовых ударов.

«Эти системы широко доступны, легки в управлении и, конечно, не требуют больших технических экспертных знаний», – подчеркнул Рэнкайн-Галлоуэй. При этом, по его словам, применение БПЛА террористами не принесло им особых успехов.

Ранее Пентагон уже заявлял о доступности атаковавших российские военные объекты беспилотников на открытом рынке. Российское военное ведомство в ответ сообщило о своем недоверии подобным утверждениям. 

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.


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