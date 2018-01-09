Пентагон заявил о незнании подробностей нападения на российские базы в Хмеймиме и Тартусе

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Министерство обороны Соединенных Штатов не знает подробностей нападения с помощью беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Об этом заявил представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй, передает РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, возглавляемой США антитеррористической коалиции приходилось сталкиваться с подобной угрозой. Боевики запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»* использовали дроны для разведки и нанесения бомбовых ударов.

«Эти системы широко доступны, легки в управлении и, конечно, не требуют больших технических экспертных знаний», – подчеркнул Рэнкайн-Галлоуэй. При этом, по его словам, применение БПЛА террористами не принесло им особых успехов.

Ранее Пентагон уже заявлял о доступности атаковавших российские военные объекты беспилотников на открытом рынке. Российское военное ведомство в ответ сообщило о своем недоверии подобным утверждениям.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.