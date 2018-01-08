Минобороны РФ: Боевики могут совершить теракты с дронами в любой стране

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Наличие у боевиков новейших технологий позволяет им планировать теракты в любой стране. Об этом в Twitter заявила пресс-служба Минобороны России.

«Использование боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране», – сказано в сообщении ведомства.

Одну из своих атак с использованием БПЛА террористы планировали в ночь с 5 на 6 января на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии. К ней они хотели привлечь 13 дронов, из которых три направлялись в Тартус. Атака была сорвана российскими военными.

«Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS», – подчеркивается в сообщении Минобороны, размещенном в соцсети Facebook.

Изучение «начинки» дронов показало, что они оснащены передовыми технологиями и иностранными деталями. В настоящее время специалисты пытаются установить каналы их поставок боевикам.