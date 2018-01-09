Минобороны РФ заметило в небе самолет-разведчик США во время атаки на Хмеймим

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Во время атаки беспилотников боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии рядом находился разведывательный самолет ВМС Соединенных Штатов P-8 Poseidon. Об этом заявило Министерство обороны РФ, передает «Интерфакс».

В сообщении военного ведомства утверждается, что американский разведчик свыше четырех часов барражировал над Средиземном морем между Хмеймимом и Тартусом на высоте 7 тыс. м.

Кроме того, Минобороны России отреагировало на заявление Пентагона о доступности атаковавших базу БПЛА на открытом рынке.

«Только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран», – в частности, отмечается в сообщении.

Кроме того, в российском военном ведомстве подчеркнули, что специально не стали поднимать вопрос о причастных к передаче боевикам технологий, необходимых для создания ударных дронов.