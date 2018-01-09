Владельцы iPhone и iPad получили критическое обновление

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Корпорация Apple выпустила критическое обновление для операционной системы iOS. Патч должен закрыть недавно обнаруженную дыру в безопасности всех устройств фирмы, пишет «Российская газета».

«Версия iOS 11.2.2 содержит обновление системы безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям», – говорится в описании обновления.

Представители компании рекомендуют всем пользователям iPhone и iPad как можно быстрее установить обновление. Уязвимости, о которых стало известно в начале нового года, позволяют похищать личные данные владельцев гаджетов.

Дело в особенностях работы почти всех процессоров, выпущенных после 1995 года. Изначально речь шла о процессорах Intel, но позднее стало известно о проблемах процессоров других производителей. Уязвимости Meltdown и Spectre теоретически позволяют злоумышленникам получать доступ к паролям, файлам и данным, находящимся в памяти ядра.