Microsoft выпустила обновления для ликвидации уязвимостей Meltdown и Spectre

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Представители корпорации Microsoft анонсировали выход обновлений для уязвимости, которые затронули все процессоры, выпущенные с 1995 года, пишут «Дни 24».



Ранее сообщалось, что эксперты обнаружили ошибку в коде процессоров Intel, которой могут воспользоваться злоумышленники для получения доступа к паролям, файлам и данным, находящимся в памяти ядра. Главная опасность состоит в том, что мошенники могут перехватывать информацию через обычный JavaScript-код в браузере.

Обновления выпустили сразу после публикации исследований и обнаруженных ошибках.



Эксперты подразделения Google Project Zero также отметили, что новинка может быть недостаточной для ОС Windows, в связи с чем потребуется дополнительные меры для ликвидации уязвимостей Spectre. Обновления от Microsoft также устранят полностью уязвимость Meltdown.

Специалисты рекомендует пользоваться обновлениями от 3 января 2018 года. Перед установкой нужно удостовериться, что антивирус поддерживает патчи от Microsoft.