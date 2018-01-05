Apple признала наличие критической уязвимости iPhone и iMac

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Корпорация Apple признала наличие критической уязвимости для процессоров всех моделей iMac и iPhone, пишет Лента.Ру».

Сотрудники IT-гиганта подтвердили, что обнаружены две угрозы под названиями Meltdown и Spectre. Эти проблемы затрагивают почти все устройства и операционные системы, все компьютеры Mac и устройства iOS подвергнуты опасности.



Покупатели об этом ничего не знали, так как это скрывалось. При этом на данный момент не известно о вредоносных кодах, способных повлиять на конечных пользователей.



В компании заявили, что необходимо пользоваться надежным источникам, таким как App Store. Не следует устанавливать сомнительные приложения на устройства, которые могут быть зараженными, отметили представители компании.



Ранее эксперты обнаружили ошибку в коде процессоров Intel, которой могут воспользоваться злоумышленники для получения доступа к паролям, файлам и данным, находящимся в памяти ядра.