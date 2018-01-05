Россия ожидает реакции ОБСЕ на высылку российских журналистов из Латвии

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Россия ждет от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру официальной позиции по высылке российских журналистов из Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от Представителя Организации по вопросам свободы СМИ Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

«В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах — путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций», — сказала Захарова.

«Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признает», — считает представитель российского МИД.

Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ, заметила Захарова в своем обращении.

В четверг, 4 января, латвийские власти депортировали российских журналистов Ольгу и Анатолия Курлаевых, которых обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии, сообщил телеканал «Россия 24».

Сегодня Ольга Курлаева вернулась в Россию.