Задержанная в Латвии российская журналистка вернулась на Родину

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Журналист ВГТРК Ольга Курлаева, которую ранее задержали в Латвии, вернулась в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее супруга Анатолия.

«Погранцы наши ее (Курлаеву — прим. Т-и) чаем с печеньками кормят. Все хорошо», — сообщил Анатолий на своей странице в Facebook рядом с фотографией жены на фоне телевизора, где идет сюжет о ее депортации из Латвии.

Курлаеву привезли на латвийско-российскую границу, где ее передали российским пограничникам.

Латвийские пограничники обращались с ней хорошо, отметил муж журналистки.

«Но наверху было принято решение максимально унизительно ее выдворить: несмотря на то, что она была готова оплатить самолет, ее отвезли ночью в пункт „Терехово“, граница Латвии и России. Там и высадили», — сказал Анатолий в интервью РИА Новости.

Ранее, в четверг, латвийские власти депортировали российских журналистов Ольгу и Анатолия Курлаевых, которых обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии, сообщил телеканал «Россия 24».