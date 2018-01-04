Власти Латвии депортировали российских журналистов Ольгу и Анатолия Курлаевых

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Власти Латвии депортируют журналистку телеканала «Россия 24» Ольгу Курлаеву. Об этом говорится в бегущей строке на канале, сообщает «Интерфакс».
По данным телеканала, Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.
Накануне из страны с той же формулировкой был депортирован муж журналистки, корреспондент телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев.
На канале «ТВ Центр» выразили недоумение в связи с этой ситуацией, поскольку Курлаев находился в Латвии с частным визитом.