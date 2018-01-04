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Политика, Общество

Власти Латвии депортировали российских журналистов Ольгу и Анатолия Курлаевых

4 января 2018, 16:28

По информации телеканала «Россия 24», депортация мотивирована тем, что Курлаевы своей деятельностью несут угрозу нацбезопасности Латвии.

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Власти Латвии депортируют журналистку телеканала «Россия 24» Ольгу Курлаеву. Об этом говорится в бегущей строке на канале, сообщает «Интерфакс».

По данным телеканала, Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.

Накануне из страны с той же формулировкой был депортирован муж журналистки, корреспондент телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев.

На канале «ТВ Центр» выразили недоумение в связи с этой ситуацией, поскольку Курлаев находился в Латвии с частным визитом. 


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