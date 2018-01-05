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Общество, Культура

В Альметьевске выступят артисты театра «Изуми» – «белые волшебники»

5 января 2018, 02:26

Сказочные персонажи, одетые в белые и светящиеся одеяния, будут разыгрывать не слишком длинные сценки.
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(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Завтра, 6 января, казанский уличный театр «Изуми» с представлением «Белые волшебники» прибудет в Альметьевск. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

Представления пройдут в общественных пространствах Нефтеграда: в 15 часов артисты посетят набережную каскада прудов, в 17 часов – парк Шамсинур, в 19 часов – площадь перед ДК «Нефтьче».

Сказочные персонажи, одетые в белые и светящиеся одеяния, будут разыгрывать не слишком длинные сценки. Особенностью уличных выступлений является то, что каждый зритель, независимо от его возраста, может стать главным героем.

Выступления будут организованы в рамках республиканской новогодней программы «Зима в парках», которая проходит в городах Татарстана.

Театр «Изуми» уже посетил Набережные Челны, а сегодня будет гастролировать в Нижнекамске.


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