Все новости Татарстан Россия

Общество, Культура

В Челны с новогодними гастролями прибыл уличный театр «Изуми»

4 января 2018, 05:19

Жителей и гостей города приглашают на Шишкинский бульвар, набережную Г. Тукая и площадь Азатлык.
В Набережных Челнах изменилось место проведения новогодних елок мэра
Стартовала продажа билетов на новогодние представления для детей в ГБКЗ им.С.Сайдашева
Почти 18 тыс. зрителей посетили новогодние представления Татарского театра кукол «Экият»
С аншлагом проходят новогодние представления театра «Созвездие-Йолдызлык»
Новогоднюю сказку подарит юным зрителям Казанское хореографическое училище

(Набережные Челны, 4 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережные Челны с новогодними гастролями прибыл казанский уличный театр «Изуми». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Сегодня на трех городских площадках – Шишкинском бульваре, набережной Г. Тукая и площади Азатлык – пройдут выступления артистов театра с новогодним шоу «Белые волшебники».

Сказочные персонажи, одетые в белые и светящиеся одеяния, будут разыгрывать не слишком длинные сценки. Особенностью уличных выступлений является то, что каждый зритель, независимо от его возраста, может стать главным героем.

Жителей и гостей города приглашают на Шишкинский бульвар к 15 часам, на набережную Г. Тукая к 17 часам и на площадь Азатлык к 19 часам.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter