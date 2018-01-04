В Челны с новогодними гастролями прибыл уличный театр «Изуми»

(Набережные Челны, 4 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережные Челны с новогодними гастролями прибыл казанский уличный театр «Изуми». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Сегодня на трех городских площадках – Шишкинском бульваре, набережной Г. Тукая и площади Азатлык – пройдут выступления артистов театра с новогодним шоу «Белые волшебники».

Сказочные персонажи, одетые в белые и светящиеся одеяния, будут разыгрывать не слишком длинные сценки. Особенностью уличных выступлений является то, что каждый зритель, независимо от его возраста, может стать главным героем.

Жителей и гостей города приглашают на Шишкинский бульвар к 15 часам, на набережную Г. Тукая к 17 часам и на площадь Азатлык к 19 часам.