Парки Нижнекамска посетят волшебники уличного театра «Изуми»

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Завтра, 5 января, в парках Нижнекамска состоится уличное представление артистов казанского театра «Изуми» «Белые волшебники». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

При этом каждый зритель сможет стать главным героем уличного шоу.

Представление будет организовано в рамках республиканской новогодней программы «Зима в парках», которая проходит в городах Татарстана.

Экипаж со сказочными персонажами посетит в 15 часов парк Нефтехимиков. В 17 часов артисты дадут представление в парке «СемьЯ», а в 19 часов – на площади имени Лемаева.

Сегодня же театр «Изуми» гастролирует в Набережных Челнах.