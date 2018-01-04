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Общество, Культура

Парки Нижнекамска посетят волшебники уличного театра «Изуми»

4 января 2018, 19:06

Представление пройдет в рамках новогодней республиканской программы «Зима в парках».
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Завтра, 5 января, в парках Нижнекамска состоится уличное представление артистов казанского театра «Изуми» «Белые волшебники». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

При этом каждый зритель сможет стать главным героем уличного шоу.

Представление будет организовано в рамках республиканской новогодней программы «Зима в парках», которая проходит в городах Татарстана.

Экипаж со сказочными персонажами посетит в 15 часов парк Нефтехимиков. В 17 часов артисты дадут представление в парке «СемьЯ», а в 19 часов – на площади имени Лемаева.

Сегодня же театр «Изуми» гастролирует в Набережных Челнах.


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