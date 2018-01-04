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В Минобороны озвучили предпринятые после обстрела базы Хмеймим меры

4 января 2018, 16:05

На территории авиабазы введена усиленная охрана, также к поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков подключились сирийские органы безопасности.
СМИ сообщили об обстреле из минометов российской базы Хмеймим
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). На территории авиабазы Хмеймим в Сирии, накануне подвергшейся атаке боевиков, введена усиленная охрана. Также к поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков подключились сирийские органы безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что боевики 31 декабря обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим. В результате атаки погибли два российских военнослужащих. Также сообщалось об уничтожении семи самолетов ВКС России, однако позже Минобороны опровергло эту информацию. 


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