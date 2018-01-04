Появились фото смертельного ДТП в Пестречинском районе

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). В распоряжении агентства появились фото смертельного ДТП, которое произошло сегодня днем на 63-км автодороги Казань – Шемордан в Пестречинском районе.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 35-летний водитель «Хендэ» на высокой скорости выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Лада» модели под управлением 36-летнего мужчины. В результате столкновения водитель «Лады» три его пассажира скончались на месте, четверо госпитализированы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, один из них пятилетний ребенок, вторая – беременная женщина. Планируется, что вертолет санавиации доставит ребенка в ДРКБ в Казань.