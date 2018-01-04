Среди пострадавших в смертельной аварии в Пестречинском районе пятилетний ребенок и беременная

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Четверо пострадавших в смертельной аварии в Пестречинском районе находятся в тяжелом состоянии, один из них пятилетний ребенок, вторая – беременная женщина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

Двоих пострадавших, включая беременную женщину, доставили в Арскую ЦРБ, одного – в РКБ. 5-летний ребенок находится в Тюлячинской ЦРБ. По предварительным данным, ребенка эвакуирует вертолет санавиации в ДРКБ в Казань.

На месте ДТП работали три бригады скорой помощи Пестречинской ЦРБ и две бригады Тюлячинской ЦРБ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что смертельное дорожное происшествие случилось сегодня в 14.00 на 63-м км автодороги Казань – Шемордан в Пестречинском районе. 35-летний водитель автомобиля «Хендэ Крета» на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада» 14-й модели под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады» три его пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, четверо госпитализированы.