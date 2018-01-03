Обвиненный в плагиате поэт-песенник Пугачевой готов пройти детектор лжи

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Поэт-песенник Олег Влади, написавший песню «Я летала» для Аллы Пугачевой, опроверг обвинения в плагиате и заявил, что готов подтвердить свои слова на любых полиграфах и детекторах лжи. Об этом пишет газета «Известия».



Ранее в Facebook поэт Александр Вулых заявил, что песня Пугачевой, премьера которой состоялась на «Новогоднем огоньке» 1 января, очень похожа на «Придуманную любовь», которую он вместе с композитором Игорем Сарухановым написал более 15 лет назад. Позже Вулых удалил запись со своей страницы и сообщил, что ему позвонила Пугачева и сказала, что о схожести двух песен узнала только от него. По его словам, обе стороны не захотели раздувать конфликт.



Влади отметил, что обе композиции могут быть похожими на уровне ритмики и лада, и если судить с такой позиции, то и песне Игоря Саруханова можно предъявить обвинения в плагиате. Песенник подчеркнул, что таких примеров на музыкальном олимпе множество.



Влади же заявил, что на Пугачеву была спланирована атака. По его словам, обвинения и реакция появились синхронно. «<…> За такими историями, которые массово и вдруг вспыхивают, обычно кто-то стоит», — подчеркнул композитор.