Аллу Пугачеву обвинили в плагиате после новогоднего «огонька»

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Поэт-песенник Александр Вулых заявил, что песня «Я летала», исполненная Аллой Пугачевой на новогоднем «огоньке», очень похожа на «Придуманную любовь», которую он вместе с композитором Игорем Сарухановым написал более 15 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Автором нового хита Пугачевой стал Олег Влади.

«Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору – композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", написанную более пятнадцати лет назад!» – написал Вулых на своей странице в Facebook’е. Позже запись была удалена.

Игорь Саруханов прокомментировал ситуацию. Он рассказал по телефону журналистам телеканала, что написал музыку к песне «Придуманная любовь» и был удостоен за эту композицию премии «Песня года».

По словам Саруханова, ему неприятна ситуация, когда молодой и неизвестный автор использовал куплет его песни в своей композиции. «Я бы не сказал, что это был хороший подарок на Новый год для меня. Я до сих пор в трансе нахожусь», – подчеркнул композитор.