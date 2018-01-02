Пугачева выяснила отношения с обвинившим ее в плагиате поэтом

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Алла Пугачева позвонила поэту-песеннику Александру Вулых, который после показа «Новогоднего огонька» на Первом канале обвинил певицу в плагиате его песни. Об этом пишет «Газета.Ru».



Ранее на своей странице в Facebook Вулых заявил, что песня «Я летала», исполненная Аллой Пугачевой на новогоднем шоу, очень похожа на «Придуманную любовь», которую он вместе с композитором Игорем Сарухановым написал более 15 лет назад. Автором нового хита Пугачевой стал Олег Влади.



Позже Вулых удалил запись со своей страницы в Facebook. Он рассказал, что ему позвонила Пугачева и сказала, что о схожести двух песен узнала только от него.



« <…> Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — отметил Вулых.