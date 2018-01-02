Совбез Ирана назвал виновных в акциях протеста в республике

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В акциях протеста, прокатившихся по городам Ирана, обнаруживаются следы деятельности США, Великобритании и Саудовской Аравии. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани, сообщает РИА «Новости».

По его словам, указанные страны ведут пропаганду в соцсетях.

«На основе нашего анализа около 27 процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», – сказал Шамхани.

Целью кампаний, как считает Шамхани, является попытка остановить развитие Ирана. Он выразил уверенность, что акции завершатся в течение нескольких дней.

Ранее Президент Ирана Хасан Роухани объяснил происходящие в стране массовые акции протеста как внутренними проблемами, так и вмешательством со стороны других стран. Демонстрации в Иране начались 28 декабря. В ходе них уже погибли в общей сложности 12 человек.