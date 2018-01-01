Все новости Татарстан Россия

Политика

Роухани объяснил акции протеста в Иране внутренними проблемами и внешним вмешательством

1 января 2018, 20:05

Президент ИРИ увидел в ситуации шанс для поиска глубинных причин имеющихся проблем.
Роухани назвал участие в протестах конституционным правом жителей Ирана
Президент Ирана встретился с министром обороны России
Иран продолжит развивать мирную атомную программу
Президент Ирана призвал религиозных деятелей толерантнее относиться к интернету
Новый Президент Ирана приведен к присяге

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Президент Ирана Хасан Роухани объяснил происходящие в стране массовые акции протеста как внутренними проблемами, так и вмешательством со стороны других стран. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mehr.

При этом Роухани обратил особое внимание на то, что среди демонстрантов есть протестующие «в связи с собственными чувствами и проблемами».

По мнению Президента ИРИ, сложившуюся ситуацию следует использовать для поиска глубинных причин имеющихся проблем.

Ранее Роухани назвал участие в акциях протеста конституционным правом жителей страны.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря. В ходе них уже погибли в общей сложности 12 человек


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter