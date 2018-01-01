Роухани объяснил акции протеста в Иране внутренними проблемами и внешним вмешательством

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Президент Ирана Хасан Роухани объяснил происходящие в стране массовые акции протеста как внутренними проблемами, так и вмешательством со стороны других стран. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mehr.

При этом Роухани обратил особое внимание на то, что среди демонстрантов есть протестующие «в связи с собственными чувствами и проблемами».

По мнению Президента ИРИ, сложившуюся ситуацию следует использовать для поиска глубинных причин имеющихся проблем.

Ранее Роухани назвал участие в акциях протеста конституционным правом жителей страны.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря. В ходе них уже погибли в общей сложности 12 человек.