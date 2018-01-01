Пушков назвал циничным новогоднее обращение Порошенко

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Сенатор Алексей Пушков назвал циничным новогоднее обращение Президента Украины Петра Порошенко, в котором он обозначил главный ресурс украинцев.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом – Украина". У цинизма, похоже, нет границ», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Руслан Бальбек охарактеризовал заявление Порошенко как «яд в блестящей обертке». По его словам, «верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие».