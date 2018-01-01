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Порошенко в новогоднем обращении назвал главный ресурс украинцев

1 января 2018, 09:39

Порошенко в новогоднем обращении назвал главный ресурс украинцев Президент Украины уверен, что «все будет хорошо».
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Оптимистичный настрой является главным ресурсом жителей Украины. Об этом в своем новогоднем обращении к жителям страны заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас», – цитирует Порошенко РИА «Новости».

Ранее он заявил о растущей ценности украинского паспорта, назвав 2017 год «прорывом в безвизовом направлении».

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин перечислил основные достижения свой страны в 2017 году. Сделал он это в специальном видеообращении, размещенном на YouTube.


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