Депутат от Крыма назвал обращение Порошенко «ядом в блестящей обертке»

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Новогоднее обращение Президента Украины Петра Порошенко к жителям страны является «ядом в блестящей обертке», а его словам могут верить лишь сумасшедшие. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается добрым словом формировать сторонников в Крыму и в Донбассе. Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова – это яд в блестящей обертке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а еще западное сообщество. С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет», – цитирует Бальбека RT.

По его словам, даже в таких условиях народ Украины «не падает духом».

«И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», – добавил парламентарий.

Ранее Порошенко назвал оптимизм, веру в свою страну и в свои силы главным ресурсом украинцев. До этого он рассказал о растущей ценности украинского паспорта, назвав 2017 год «прорывом в безвизовом направлении».