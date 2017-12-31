Порошенко через Facebook рассказал о растущей ценности украинского паспорта

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Петр Порошенко заявил о растущей ценности украинского паспорта. Правда сделал он это почему-то не через официальные СМИ, а на собственной страничке в Facebook.

«Ценность украинского паспорта продолжает расти!», - похвалился Президент Украины и отметил, что 2017 год «стал прорывом в безвизовом направлении», украинцы могут в безвизовом режиме путешествовать в 85 стран мира, в том числе в ОАЭ – одну из самых популярных для отдыха у соотечественников Порошенко стран.

Пост с хэштегом #Безвiз не уточняет, что с 11 июня завершающегося года, украинцы, имеющие биометрические загранпаспорта, без визы могут посещать страны Шенгенской зоны. Вот только работать или учиться там, загранпаспорт права не дает.

Кроме того, Евросоюз в любой момент может приостановить действие безвизового режима. Например, если со стороны Украины начнутся проблемы с миграцией или сложности с безопасностью.

