Путин более чем на 10 тысяч человек сократил предельный максимум сотрудников МВД

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В России более чем на 10 тысяч человек сократилась предельная штатная численность сотрудников МВД. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, пишут «Известия».

С сегодняшнего дня максимальное число сотрудников министерства не может превышать 894 тыс. 871 единицы. Их будут финансировать за счет бюджетных ассигнований.

Прошлый указ Президента России о максимуме сотрудников в штате МВД был подписан 20 сентября 2016 года. По нему цифра составляла 904 тыс. 881 человек.

31 декабря российский лидер подписал закон о раздельном сборе мусора в стране, а также об ужесточении наказания за телефонный терроризм.