Все новости Татарстан Россия

Официальная хроника, Общество

Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

31 декабря 2017, 20:52

Максимальное наказание за ложное сообщение о теракте теперь равняется десяти годам заключения.
Владимир Путин поздравил коллектив Государственного Русского музея с юбилеем
Не нужно делить террористов на «умеренных» и «неумеренных» – Владимир Путин
Путин выразил надежду, что в Прибалтике не будут ущемлять права русских
Путин приказал привести в полную боеготовность войска ЦВО
ВМФ успешно обеспечивает обороноспособность России – Путин

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла предусматривает, что за ложное сообщение о минировании объектов социальной инфраструктуры злоумышленник может получить от трех до пяти лет лишения свободы.

Если целью лжетеррориста была дестабилизация работы органов власти, наказание для него составит от шести до восьми лет заключения.

Если же в результате ложного сообщения о теракте погиб человек или наступили другие тяжкие последствия, шутнику грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.

Федеральный закон ранее был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации.  


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter