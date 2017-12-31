Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла предусматривает, что за ложное сообщение о минировании объектов социальной инфраструктуры злоумышленник может получить от трех до пяти лет лишения свободы.

Если целью лжетеррориста была дестабилизация работы органов власти, наказание для него составит от шести до восьми лет заключения.

Если же в результате ложного сообщения о теракте погиб человек или наступили другие тяжкие последствия, шутнику грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.

Федеральный закон ранее был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации.