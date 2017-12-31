(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе мусора в стране. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла предполагает, что отныне субъектам Федерации придется согласовывать с жителями места размещения отходов. Речь идет в том числе о расположении полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций.

Кроме того, закон устанавливает меры по стимулированию предприятий и граждан к раздельному сбору отходов.

Документ дает определения таким понятиям, как «сбор отходов», «накопление отходов» и «отходы от использования товаров».

Федеральный закон ранее был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации.