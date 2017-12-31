Климкин перечислил основные достижения Украины в 2017 году‍

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Украины Павел Климкин перечислил основные достижения свой страны в 2017 году‍. Сделал он это в специальном видеообращении, размещенном на YouTube.

Руководитель украинского МИД счел главными итогами уходящего года введение Европейским Союзом безвизового режима и освобождение лиц, удерживавшихся самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также Россией.

В связи с этим дипломат вспомнил «рукопожатие с Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым» и «лица наших освобожденных пленников».

«Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. <...> Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем», – подчеркнул Климкин.

Кроме того, он поблагодарил коллег по дипломатическому поприщу за их работу в год столетия украинской дипломатии.

В завершение речи Климкин напомнил о словах первого генерального секретаря межнациональных дел Украинской Народной Республики Александра Шульгина, который в эмиграции заявлял, что Украинка должна стать частью европейского сообщества.