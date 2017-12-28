Фарид Мухаметшин назвал уходящий 2017 год успешным для Татарстана

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал уходящий 2017 год успешным для республики. Итоги года он подвел на встрече с руководителями средств массовой информации РТ.

«В целом для Татарстана год был успешным в достижении тех показателей, которые характеризуют развитие республики, в решении поставленных в Послании Президента РТ Госсовету задач», – отметил он.

Глава парламента проинформировал, что в уходящем году Государственный Совет Татарстана провел десять заседаний и рассмотрел 321 вопрос. Всего принято 92 закона, включая 30 базовых.

Спикер Госсовета подчеркнул, что в уходящем году продолжилось сотрудничество с парламентами субъектов РФ. Так, подписаны два соглашения о сотрудничестве – с парламентом Кабардино-Балкарской Республики и с Государственным Советом Республики Крым.

Напомнил он журналистам и о новшествах в работе Госсовета. При комитетах парламента республики созданы экспертные советы. По мнению Ф. Мухаметшина, они позволяют расширить круг участников при обсуждении законопроектов, привлечь ученых и правоприменителей. «С одной стороны, создается площадка для обсуждения, с другой – они несут эти правовые знания в свои трудовые коллективы», – сказал он.

Важным направлением работы в Госсовете Мухаметшин назвал мониторинг действующего законодательства. «В дебатах, дискуссиях мы проанализировали более 300 законов. Некоторые из них потеряли свою актуальность в связи с принятием новых законопроектов», – сообщил он.

Подводя итоги года, глава республиканского парламента отметил и тесное взаимодействие с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации в части привлечения средств федерального бюджета в экономику Татарстана и продвижения законодательных инициатив.

Мухаметшин напомнил и о том, что на федеральном уровне были поддержаны предложения РТ о проведении референдумов по самообложению граждан.

Одним из главных результатов этой программы он назвал неравнодушие граждан к жизни своих территорий. Об этом говорит и тот факт, что в прошлом году более 80 процентов всех собранных в России средств самообложения собрано в Татарстане. «Важно, что в благоустройстве работает каждый сельчанин, после этого и культура растет, – подчеркнул глава парламента республики. – Раз ты участвовал своим рублем, мусорить и ломать уже не будешь».

Рассказал на встрече Фарид Мухаметшин и о планах на наступающий 2018 год. Он отметил, что он даст старт очередному большому избирательному циклу, который начнется с выборов Президента Российской Федерации. После выборов главы государства в 2018 году пройдут выборы депутатов Государственного Совета (в 2019 году), Президента Татарстана (в 2020-м), депутатов Государственной Думы (в 2021-м).

Госсовету предстоит большая законодательная работа. В примерном плане законопроектной работы на 2018 год – 41 законопроект, требующей вдумчивого рассмотрения парламентариями.