Фарид Мухаметшин: Оппозиция должна быть представлена в любом парламенте

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). Оппозиция должна быть представлена в любом парламенте. Об этом заявил сегодня Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями СМИ республики, на которой подвели итоги уходящего года.

По его мнению, нужна оппозиция, которая выдвигала бы различные предложения, чтобы в парламенте открывались дискуссии и была возможность поиска правильных решений актуальных для населения задач.

«Я хочу сказать свое личное мнение. Я всегда выступал за многопартийность. И тогда, когда у нас было 42 партии, и сегодня, когда зарегистрировано 76 политических партий. Я убежденно об этом говорю как человек, прошедший и получивший жизненный опыт в Верховном Совете в 90-х годах», – сказал Мухаметшин.

Спикер Госсовета РТ считает, что оппозиция при этом должна быть грамотной и предлагать конструктивные предложения. По его мнению, реальная политическая борьба заставляет концентрироваться, позволяет вырабатывать много новых идей, а альтернативные предложения от оппозиции очень важны при обсуждении законов. При этом он отметил, что законотворчество – дело непростое. Нужно не просто сказать, а словами описать закон, чтобы он работал во благо народа. В связи с этим он вспомнил ряд законопроектов, работа над которыми длилась несколько лет.

«Я за оппозицию конструктивную, может быть, порой резкие суждения людей. Но не слышать оппозицию – это значит принимать, может быть, однобокие законы и решения», – высказал свое мнение глава парламента.