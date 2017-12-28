Более 84 млрд рублей привлечено за год на реализацию федеральных программ в РТ

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в Татарстан из бюджета РФ привлечено более 84 млрд рублей на реализацию федеральных программ. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями татарстанских СМИ во время итоговой пресс-конференции.

«Меня спрашивают: много это или мало? Это немало. Это очень много. Последние проверки, которые проводило Министерство финансов, показали эффективность использования этих средств в Татарстане», – сказал глава республиканского парламента.

По его словам, важным в работе парламента стало тесное взаимодействие с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации в части продвижения законодательных инициатив и привлечения средств федерального бюджета в экономику республики.

«Задача в том, чтобы Татарстан участвовал во всех федеральных программах, в том числе с софинансированием от субъекта», – отметил Мухаметшин.