КФУ и Роскосмос проработают индивидуальное включение обсерватории вуза в список объектов ЮНЕСКО

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Казанский (Приволжский) федеральный университет намерен добиваться внесения обсерватории имени Энгельгардта в список объектов ЮНЕСКО в индивидуальном порядке. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам года в ИА «Татар-информ» ректор вуза Ильшат Гафуров.

«Этот вопрос обсуждается, но мы хотим подавать индивидуальную заявку. Поскольку есть другие аналогичные объекты, которые находятся, например, в Крыму и еще где-то, то Роскосмос хотел включить их перечень объектов ЮНЕСКО как некий единый комплекс. Но мы посмотрели, и нам все-таки, имея наш опыт (опыт Татарстана по включению объектов в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО – прим. Т-и), легче нашу территорию включить индивидуально», – сообщил спикер.

При этом, отметил ректор, астрономическая обсерватория КФУ имени Энгельгардта, основанная в 1901 году, отвечает всем требованиям, выдвигаемым ЮНЕСКО к объектам-претендентам.

«Роскосмос начал с нами в этом вопросе сотрудничать. Там есть определенные регламентные вещи, но работа началась. Посмотрите, сколько проходили этот этап Болгар, Свияжск, какое было внимание со стороны прежде всего фонда Минтимера Шариповича (первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев является председателем попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» – прим. Т-и), Президента нашей республики. Мы договорились с соответствующими группами людей, которые готовили протоколы для ЮНЕСКО по предыдущим объектам, и у нас есть уже опыт работы. Это наши ученые Ситдиков (Айрат Ситдиков, директор Института археологии АН РТ – прим. Т-и), Рамиль Хайрутдинов (директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ – прим. Т-и) и Валеев (Рафаэль Валеев, заведующий кафедрой «Всемирное культурное наследие» Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ – прим. Т-и). Подключились представители Роскосмоса, поскольку все, что связано с планетариями и обсерваториями, для них тоже представляет огромный интерес», – пояснил Гафуров.

Он также анонсировал строительство на территории обсерватории общежития и образовательного кампуса для профессионалов и любителей астрономии.