КФУ построит образовательный кампус на территории обсерватории Энгельгардта

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). На территории обсерватории имени Энгельгардта, находящейся в Зеленодольском районе Татарстана и принадлежащей К(П)ФУ, вуз планирует построить общежитие и образовательный кампус. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам года в ИА «Татар-информ» заявил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров.

«На этой площадке (территории обсерватории – прим. Т-и) у нас есть идея все-таки все, что мы задумали, рано или поздно реализовать. Сделать своеобразный "Сириус" (Всероссийский образовательный центр «Сириус» в Сочи – прим. Т-и) для подготовки не только людей, работающих в этой сфере, но и интересующихся астрономией талантливых детей, школьников. Нам нужно там построить общежитие и образовательный кампус», – анонсировал ректор КФУ.

По словам Гафурова, работа над объектом начнется после того, как вуз завершит реставрацию и приспособление под учебные и медицинские нужды корпусов военного госпиталя, переданных в августе 2016 года. Эти объекты культурного наследия в центре Казани, пояснил Гафуров, предполагается ввести в эксплуатацию в феврале 2018-го.