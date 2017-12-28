КФУ довел зарплату преподавателей до 200 процентов от средней по Татарстану

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Казанский (Приволжский) федеральный университет довел уровень заработной платы преподавателей до 200 процентов от среднего показателя по Татарстану. К концу 2017 года показателя в 201 – 202 процента достигнут и головной вуз, и три его филиала в Набережных Челнах, Чистополе и Елабуге. Таким образом, КФУ обеспечил свою часть выполнения «майских указов» Президента России Владимира Путина, заявил ректор вуза Ильшат Гафуров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Все, что касается основного, интегрального показателя – выполнения "майских указов" Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по достижению уровня заработной платы, по удвоению ее по сравнению со средней заработной платой по региону, тоже выполнено. Хотя у нас контрольные цифры на этот год предполагали достижение 180 – 185 процентов, мы год закончим, и будет 201 – 202 процента с увеличением заработной платы по сравнению со средней заработной платой по республике. Причем эти показатели выполнили все наши филиалы», – подчеркнул спикер.

Вчера состоялось заседание ученого совета, на котором было принято решение о поднятии тарифной части всех базовых окладов сотрудников вуза с 1 января, отметил Гафуров. В целом по КФУ этот показатель вырастет на 5 процентов, а у наиболее многочисленной части сотрудников – ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов – на 7 процентов.

«В частности, если базовая часть у доцентов была 35 тыс. рублей, я беру на одну ставку, то будет 37 тыс. 450 рублей, – привел пример ректор. – И это базовая часть, ниже которой никто не имеет права платить. Наши преподаватели могут участвовать на определенную долю ставки, работать в нашем университете в качестве научных исследователей, участвовать в выполнении хозяйственных договоров, федеральных целевых программ, грантов и так далее. Но ниже этих сумм никто не платит».

Ректор также отметил, что общепринятые показатели средних зарплат не всегда объективно отражают внутреннее состояние и эффективность работы предприятий и организаций, особенно таких сложных структур, как вузы.