Facebook объяснил блокировку страниц Кадырова в соцсетях введением санкций

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Компания Facebook объяснила блокировку страниц главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в одноименной социальной сети и в сервисе Instagram введением санкций против него Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости».

В официальном комментарии корпорации отмечается, что удаленные аккаунты принадлежали лицу, попавшему под действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим компания была юридически обязана «деактивировать аккаунты этого лица».

Ранее о том, что блокировка аккаунтов Кадарова в Facebook’е и Instagram’е может быть связана с введенными против него ограничительными мерами, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Он замечал также, что правовую оценку действиям соцсетей должны дать Министерство юстиции и Генеральная прокуратура.

Роскомнадзор вчера направлял Facebook’у запрос о причинах удаления страниц руководителя Чечни.

США 20 декабря ввели санкции против пятерых россиян, включая главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся их в так называемый «список Магнитского» – из-за якобы имевших место нарушений прав человека. Сам глава региона объяснил решение американских властей тем, что они не могут простить ему его борьбу с терроризмом.