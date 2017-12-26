Никифоров связал блокировку страниц Кадырова в соцсетях с санкциями

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров связал блокировку страниц главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook с введенными против него ограничительными мерами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Скорее всего, соцсети перестали обслуживать Кадырова, так как он был включен Соединенными Штатами в санкционный список, но без их официальной позиции речь может идти только о догадках, заметил глава Минкомсвязи России.

«Значит, Интернет не вне политики, значит, Интернет – это просто отношения хозяйствующих субъектов, в том числе подверженные политически мотивированным санкциям», – подчеркнул Никифоров.

Правовую оценку действиям Instagram’а и Facebook’а, уверен министр, должны дать Министерство юстиции и Генеральная прокуратура.

США 20 декабря ввели санкции против пятерых россиян, включая главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся их в так называемый «список Магнитского». Сам глава региона объяснил решение американских властей тем, что они не могут простить ему его борьбу с терроризмом.