Instagram и Facebook Рамзана Кадырова недоступны

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Профиль главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram перестали работать, передает РИА Новости.

При попытке зайти на аккаунт в Instagram @kadyrov_95 выходит сообщение, что страница недоступна. Также не работает страница главы Чечни на Facebook.

США на этой неделе внесли в санкционный список пятерых россиян. Среди них значится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Сам политик объяснил свое попадание в список тем, что американцы не могут простить ему его борьбу с терроризмом.