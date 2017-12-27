Мамы первенцев из Татарстана получат памятки о ежемесячной выплате на ребенка

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Жительницы Татарстана, родившие первенцев в 2018 году, получат в роддомах памятки о порядке получения ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Памятки будут выдаваться только женщинам, родившим первого ребенка. Также получить устную консультацию о перечне документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первенца, можно будет уже с 3 января 2018 года в учреждениях социальной защиты. В выходные дни специалисты будут дежурить с 9 до 14 часов», – сказала спикер.

Отцы первенцев могут прийти на личный прием к специалистам социальной защиты, а матери – обратиться за консультацией по телефону. Каждой семье будет подробно разъяснено, какие документы и справки нужно предоставить. Поскольку среди молодых мам, родивших первенцев, есть студентки, с образовательными организациями республики проведена разъяснительная работа. Подать заявления смогут только мамы.

«На сегодняшний день мы отработали данный вопрос с советами ректоров вузов, учебными заведениями и средними образовательными организациями. Их бухгалтерии должны быть нацелены на бесперебойную выдачу справок», – подчеркнула Зарипова.

Специалисты Минтруда РТ призвали работодателей республики выдавать женщинам справки, нужные для оформления ежемесячной выплаты при рождении или первенца, в короткие сроки. Собрать нужный пакет документов можно буквально в течение первой недели после рождения малыша, добавила министр.