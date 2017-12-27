Парк «Черное озеро» в новогоднюю ночь будет работать до 3 часов утра

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). В новогоднюю ночь парк «Черное озеро» в Казани, где 25 декабря в присутствии Президента РТ и мэра Казани открылись каток и елка, будет работать до 3 часов утра. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщила помощник Президента РТ, куратор республиканской программы «Благоустройство парков и скверов РТ» Наталия Фишман.

«Каждый день парк "Черное озеро" работает до 22 часов, в Новый год будет работать до 3 часов утра. По новогодней программе "Зима в парках" мы везем в республику французский театр, народное караоке, катки, санки. В Набережных Челнах на площади Азатлык, например, также предусмотрена программа с катком до 8 января и много других мероприятий. 31 числа там будет работать трамвай желаний», — анонсировала Фишман.

В городских общественных пространствах Казани новогодняя программа «Зима в парках» стартовала 22 декабря. Как призналась помощник Президента РТ, она сама встретит Новый год и проведет зимние праздники в Казани и районах Татарстана.

«Должна быть организована качественная досуговая программа. Наша задача — вдохновить и дать понимание, что можно по-другому. Если в 2015 году у нас шла битва: парк — это не брусчатка, фонари и скамьи, в 2016 году мы пришли к принятию индивидуальных элементов. Но здесь другая сложность – ГИСУ контролирует, чтобы по закону все это было оправдано. И здесь начинаются противоречия: например, резка болгаркой в перечне утвержденных работ есть, а лазерной резки нет, поэтому никто не хочет их выполнять. Нам повезло, что Марат Мансурович (Марат Айзатуллин, директор Главного инвестиционно-строительного управления РТ (ГИСУ РТ) — прим. Т-и) идет нам навстречу», — пояснила спикер.

Наталия Фишман также поблагодарила коллег из Министерства строительства РФ за то, что «нам разрешают тратить средства на новогодние украшения».

«Государство готово тратить средства на новогодние украшения, но если это действительно целесообразно. Причем это ведь не большие затраты — 5 — 7 процентов от стоимости в лучшем случае», — отметила Фишман.

