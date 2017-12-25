Минниханов и Метшин встали на коньки в обновленном казанском парке «Черное озеро»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин открыли сегодня обновленный казанский парк «Черное озеро». Лидер республики и казанский градоначальник осмотрели тематические зоны парка, покатались на коньках и пообщались с казанцами.

Обновление и создание общественных пространств для культурного досуга разных возрастных групп населения, семейного отдыха, повышение качества жизни за счет создания комфортной среды – стратегические инициативы Президента России Владимира Путина, реализуемые в Татарстане. «Мы должны сделать все необходимое, чтобы уровень благоустройства городов и поселков соответствовал ожиданиям наших граждан. Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятия спортом», – дал указание Президент. Глава государства также считает важным соотносить планы по строительству в населенных пунктах с запросами граждан. Путин высоко оценил активность и вовлеченность татарстанцев в развитие комфортной среды: «Меня очень порадовало, что жители Республики Татарстан активно откликаются на то, что предлагается руководством республики. Если мы сможем привлекать граждан к совместной работе, делать их соучастниками, то качество и эффективность этой работы будут многократно выше».

Парк «Черное озеро», полюбившийся казанцам и гостям города, получил вторую жизнь благодаря республиканской программе по развитию парков и скверов. Именно это общественное пространство станет центральным объектом проведения Года театра в России и Года Льва Толстого в Татарстана. Именно всемирно известному русскому писателю посвящена одна из тематических зон в парке.

После реконструкции на «Черном озере» появились новогодняя ель и уникальный арт-объект в виде огромной люстры, многочисленные гирлянды и иллюминация. Главной фишкой парка является огромный каток площадью шесть тыс. кв. метров. Благодаря проведенным в этом году работам по гидроизоляции дна озера, отдыхать здесь казанцы теперь смогут и летом, и зимой. Перед заливкой дно и берега водного объекта выровняли бетоном, а сам каток заливали послойно на протяжении двух недель – к вопросу власти подошли основательно. В результате получилось достойное место для зимнего отдыха горожан – каток будет работать до весны, здесь помимо массового катания пройдут и тематические мероприятия. Например, 28 декабря на «Черном озере» будет организован благотворительный день фонда «Добрая Казань», а в январе пройдет катание детей из социального приюта.

Рустам Минниханов и Ильсур Метшин лично осмотрели все тематические зоны парка «Черное озера». Президент Татарстана и мэр Казани прогулялись по парку и сами вышли на лед: лидера республики и столичного градоначальника сразу окружили горожане, которые получили возможность немного пообщаться с первыми лицами. По ходу их прогулки выступали уличные театры, посетителей парка развлекали Дед Мороз со Снегурочкой. Все эти развлечения будут доступны для посетителей городских общественных пространств во время новогодних праздников. Так, например, выступления уличных театров пройдут в разных парках Казани с 29 декабря по 3 января.

На открытии катка горожан и гостей Казани поприветствовала парк-менеджер «Черного озера» Асия Гизатуллина. «У нас сегодня отличное настроение, – поделилась она впечатлениями. – В каждой точке парка мы постарались сделать уникальные объекты, каток нам давался с радостью и получился стильным, с хорошей музыкой».

Наверняка, минутами позже настроение парк-менеджера улучшилось еще больше – ее молодой человек под аплодисменты сотен посетителей парка сделал ей предложение руки и сердца.