Обустроенные общественные пространства стоили Татарстану более трех млрд рублей

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). В 2017 году на благоустройство общественных пространств Татарстана было направлено и успешно освоено 3 млрд 45,18 млн рублей. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ в режиме видеоконференции сообщил директор Главного инвестиционно-строительного управления РТ (ГИСУ РТ) Марат Айзатуллин.

Исполнение стратегических инициатив в сфере благоустройства и общественных пространств в крупных городах, где создание комфортной среды и обустроенных территорий для отдыха, по поручению Президента России, является одной из приоритетных государственных задач. Для реализации этих целей в 2017 году ГИСУ РТ заключило госконтракты на проектно-изыскательские работы в сумме 96,64 млн рублей. Их исполнителями стали «Казанский Гипронииаваипром», трастовая компания «Татмелиорация», «Татинвестгражданпроект» и «Татарское специальное научно-реставрационное управление».

Строительно-монтажные работы потребовали 2 млрд 930,9 млн рублей. При этом «Татмелиоводстрой» выполнил работы на 50 объектах стоимостью 1 млрд 412,25 млн рублей, «Татлизинг» – по 18 объектам на сумму 1 млрд 518,66 млн рублей.

«За год мы обустроили 68 объектов в 45 муниципальных образованиях Татарстана. Из них построено 40 новых – это в том числе 15 объектов второй очереди и три объекта третьей очереди. Отремонтировали 28 объектов, в их числе три объекта второй очереди и семь объектов – третьей. Всего благоустроено 2,1 млн кв. м площади и засеяно 353,6 тыс. м газонов», – доложил Марат Айзатуллин.

В отчетную статистику также вошли 50 тыс. высаженных в этом году деревьев и кустарников, более 400 тыс. кв. м пешеходных дорожек и более 20 тыс. м. велодорожек. Кроме того, благоустроенные территории Татарстана оборудованы в этом году 28 амфитеатрами, 25 сценами и восемью площадками, где можно проводить мастер-классы, построено 11 фонтанов. На детских площадках установлены более 300 комплексов малых архитектурных форм (МАФов), на спортивных – 103 силовых тренажера и 97 элементов для маломобильных групп населения.

Как подчеркнула помощник главы региона Наталия Фишман, Президент России регулярно отмечает не только необходимость повышения уровня и качества благоустройства, но ориентированности в этой работе на мнение жителей, только при участии которых должны составляться планы развития и преобразования общественных территорий.

Как напомнила куратор республиканской программы «Парки и скверы РТ», Владимир Путин акцентировал внимание регионов на том, что следует «сделать все необходимое, чтобы уровень благоустройства городов и поселков соответствовал ожиданиям наших граждан», поэтому «нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятия спортом».

Активность и вовлеченность Татарстана в развитие комфортной среды, подчеркнула Наталия Фишман, по достоинству оценена на самом высшем уровне и «с 2017 года то, чем Республика Татарстан занимается уже три года, стало федеральным проектом – благодаря нашему опыту».

«Меня очень порадовало, что жители Республики Татарстан активно откликаются на то, что предлагается руководством республики. Если мы сможем привлекать граждан к совместной работе, делать их соучастниками, то качество и эффективность работы по формированию комфортной среды будут многократно выше», – привела цитату главы государства Наталия Фишман.

Она также отметила, что по сути, кроме Татарстана и Москвы, вопросами благоустройства среды, общественных пространств до последнего времени никто не занимался.

«Я хочу выразить огромную благодарность за поддержку наших идей заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрею Чибису. Это тот случай, когда региональная власть сотрудничает с федеральной, передает лучшие практики. Сейчас по рекомендации Министерства РФ это все будет применимо во всех регионах России, потому что эта практика стала обязательна более чем в тысяче муниципальных образований по всей стране», – сказала Фишман.

Она также выразила надежду, что опыт и инициативность Татарстана в сфере благоустройства общественных пространств позволят в новом году получить от федерального центра дополнительные средства для развития среды.

«Надеюсь, это нам зачтется, и тогда мы сможем построить то, чего в этом году не смогли», – пояснила помощник Президента РТ.

