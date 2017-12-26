Евросоюз раскритиковал отказ ЦИК допустить Навального к выборам

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Евросоюз усомнился в демократичности выборов Президента России после отказа ЦИК допустить к ним в качестве кандидата оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Европейской внешнеполитической службы.

«Решение Центральной избирательной комиссии России о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в президентских выборах из-за предполагаемой судимости, вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году», – говорится в документе.

В заявлении также выражается надежда на то, что руководство РФ «обеспечит достойную состязательность» на предстоящих выборах.

Накануне ЦИК отказал оппозиционеру в регистрации кандидатом в Президенты РФ из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». Навальный заявил, что намерен обжаловать решение ЦИК в судебном порядке.