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Политика

Евросоюз раскритиковал отказ ЦИК допустить Навального к выборам

26 декабря 2017, 19:24

В ЕС усомнились в демократичности выборов Президента России после решения Центризбиркома по оппозиционеру.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Евросоюз усомнился в демократичности выборов Президента России после отказа ЦИК допустить к ним в качестве кандидата оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Европейской внешнеполитической службы.

«Решение Центральной избирательной комиссии России о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в президентских выборах из-за предполагаемой судимости, вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году», – говорится в документе.

В заявлении также выражается надежда на то, что руководство РФ «обеспечит достойную состязательность» на предстоящих выборах.

Накануне ЦИК отказал оппозиционеру в регистрации кандидатом в Президенты РФ из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». Навальный заявил, что намерен обжаловать решение ЦИК в судебном порядке.


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