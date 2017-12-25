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Политика

ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в Президенты РФ

25 декабря 2017, 17:10

Поводом для отказа стала судимость по тяжкому преступлению, которая не была снята или погашена.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия сегодня отказала оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом в Президенты России. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для отказа стала судимость по тяжкому преступлению, которая не была снята или погашена. О ней на заседании ЦИК напомнил член комиссии Борис Эбзеев.

При этом председатель ЦИК Элла Памфилова заметила, что никаких замечаний по представленным политиком документам нет.

Прежде Памфилова заявляла, что Навальный, имеющий судимость по делу о хищении у «Кировлеса», не может баллотироваться в Президенты до 2028 года. При этом она обещала рассмотреть документы всех претендентов на пост главы государства.


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