Песков призвал проверить призывы Навального к бойкоту президентских выборов

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Призывы оппозиционера Алексея Навального бойкотировать выборы Президента 2018 года необходимо изучить на предмет соответствия законодательству. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», – сказал представитель Кремля, комментируя обращение Навального к подписчикам в своем блоге.

Песков также добавил, что российские власти не согласны с мнением ряда экспертов о том, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке избирателей.

Накануне ЦИК отказал оппозиционеру в регистрации кандидатом в Президенты РФ из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». Навальный заявил, что намерен обжаловать решение ЦИК в судебном порядке.