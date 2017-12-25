ЦИК отказал Олегу Лурье и Сергею Полонскому в регистрации кандидатами в Президенты РФ

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия сегодня отказала журналисту Олегу Лурье и бизнесмену Сергею Полонскому в регистрации в качестве кандидатов в Президенты РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной отказала в регистрации Лурье стала его судимость по тяжкому преступлению, которая не была ни снята, ни погашена. Журналист был осужден на четыре года лишения свободы и освободился в 2011 году. Об этом напомнил член комиссии Борис Эбзеев.

По той же самой причине Центризбирком отказал в регистрации Алексею Навальному, у которого имеется судимость по делу «Кировлеса».

Полонскому же помешала недостаточная численность группы избирателей, поддержавшей его в качестве самовыдвиженца. «Анализ документов показал, что количество участников группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек, что запрещено законом <…>», – пояснил член комиссии Евгений Шевченко.